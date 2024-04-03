Россиянам назвали лучшее время для покупки летних туров

Это позволяет сэкономить, потому что ближе к сезону билетов будет становиться меньше, а цены на них вырастут. Сергей Голов рассказал, что летом 2024 года отдых в Крыму обойдётся дешевле, чем в Сочи. Также при небольшом бюджете можно съездить в Абхазию, отметил глава ассоциации.

© Секрет Фирмы

Дешевле, чем сейчас, летние туры уже не будут, заверил Голов. По его словам, чем раньше человек купит билет, тем выгоднее окажется покупка. Объясняется это тем, что цены у туроператоров на пакетные туры устанавливаются динамически.

«То есть было 100 билетов — стоило 1000 рублей, осталось 80 билетов — стоит 1200», — пояснил эксперт.

Он отметил, что россияне чаще отдыхают в родной стране, в том числе и из-за проблем с зарубежным туризмом. По его словам, 85% зарубежных направлений практически недоступны для соотечественников.

Минусы раннего бронирования

Туроператоры часто призывают покупать туры как можно раньше. На самом деле больше всего это выгодно им самим: так компании обеспечивают себе стабильный поток денег и могут спокойнее планировать свою работу. Это особенно актуально для небольших фирм, которые сильно зависят от временного спроса.

Предварительная продажа туров также уменьшает риск, что клиент в последний момент откажется от тура.

При раннем бронировании клиенты могут сэкономить, но часто подходящий тур за приемлемые деньги можно найти и за месяц до путешествия, отмечают в компании TUI. Раннее бронирование больше подходит тем, кто уверен в датах своего отпуска. Ещё оно позволяет выбрать любой отель и удобный перелёт, а не только то, что осталось.

Ранее в Сети появились сообщения, что цены на отдых в Турции в 2024 году могут упасть на 30%. Действительно ли у россиян получится сэкономить — узнайте здесь.