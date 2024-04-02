Турагенты ждут более выгодных цен от новых отелей Турции

К летнему сезону на турецких курортах ожидается открытие новых гостиниц. Уже в мае-июне обещают принимать гостей Ethno Belek 5* и Club Arona 5* в Белеке, Side Moon Palace 5* и Dream Fun World 5* в Сиде, The Norm Oriental 5* в Кемере, Eftalia Blue 5* в Аланье.

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Это позволит туркомпаниям предложить туристам новые варианты размещения на хорошо знакомых им курортах. С другой стороны, рекомендовать новые гостиницы всегда определенный риск. Например, даже если обещанные сроки открытия будут соблюдены, не факт, что к назначенной дате успеют привести в должный вид всю инфраструктуру. Нередки случаи, когда в первую неделю-две работают не все рестораны и бары, где-то не закончен ландшафтный дизайн, не до конца оборудован пляж и т. д.

Мы поинтересовались у участников тг-канала «Крыша ТурДома B2B», готовы ли они рекомендовать новые отели своим клиентам, или предпочитают проверенные варианты. Судя по откликам к посту, определяющий фактор – цена: «Если стоимость адекватная, конечно, предлагаем», «Не так много тех, кто готов платить по полмиллиона рублей за неделю отдыха». В устных комментариях турагенты пояснили: среди клиентуры, особенно из числа постоянной, немало желающих выбрать размещение в новых, еще не известных им гостиницах. Но с учетом фактора неопределенности многие рассчитывают на существенные скидки, даже если отель принадлежит популярной гостиничной цепочке.

Что касается туроператоров, то они также учитывают возможные риски при заключении контрактов с отелями, только выходящими на рынок.