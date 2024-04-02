Турагенты ждут более выгодных цен от новых отелей Турции
К летнему сезону на турецких курортах ожидается открытие новых гостиниц. Уже в мае-июне обещают принимать гостей Ethno Belek 5* и Club Arona 5* в Белеке, Side Moon Palace 5* и Dream Fun World 5* в Сиде, The Norm Oriental 5* в Кемере, Eftalia Blue 5* в Аланье.
Это позволит туркомпаниям предложить туристам новые варианты размещения на хорошо знакомых им курортах. С другой стороны, рекомендовать новые гостиницы всегда определенный риск. Например, даже если обещанные сроки открытия будут соблюдены, не факт, что к назначенной дате успеют привести в должный вид всю инфраструктуру. Нередки случаи, когда в первую неделю-две работают не все рестораны и бары, где-то не закончен ландшафтный дизайн, не до конца оборудован пляж и т. д.
Мы поинтересовались у участников тг-канала «Крыша ТурДома B2B», готовы ли они рекомендовать новые отели своим клиентам, или предпочитают проверенные варианты. Судя по откликам к посту, определяющий фактор – цена: «Если стоимость адекватная, конечно, предлагаем», «Не так много тех, кто готов платить по полмиллиона рублей за неделю отдыха». В устных комментариях турагенты пояснили: среди клиентуры, особенно из числа постоянной, немало желающих выбрать размещение в новых, еще не известных им гостиницах. Но с учетом фактора неопределенности многие рассчитывают на существенные скидки, даже если отель принадлежит популярной гостиничной цепочке.
Что касается туроператоров, то они также учитывают возможные риски при заключении контрактов с отелями, только выходящими на рынок.
«В первую очередь для нас важна репутация бренда, управляющей компании, которая открывает гостиницу. Если мы уже сотрудничали с партнером и он зарекомендовал себя как надежный, конечно, будем более лояльны. Кроме того, смотрим на готовность отеля к приему гостей – за 2 недели до открытия обязательно проводится инспекция нашими представителями. А риски неоткрытия в срок прописываются в договоре», – пояснили в Fun & Sun. «В отдельных случаях для дополнительной перестраховки выставляем на продажу туры в новые отели не на заезды с объявленной даты открытия, а 2–3 недели спустя, чтобы минимизировать возможные проблемы из-за несоблюдения сроков», – рассказал представитель другого туроператора, пожелавший остаться неназванным.