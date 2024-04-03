В отелях Абхазии стали чаще предлагать туристам «все включено» с местным вином

Туроператоры поделились позитивными новостями из Абхазии: там стало больше отелей.

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«В Абхазии увеличилось количество объектов размещения среднего ценового сегмента, многие отели поменяли концепции, улучшили качество», – отметили одну из тенденций в компании Библио-Глобус.

В компании «Алеан» рассказали, что в этом сезоне с полного пансиона на «все включено» перешли трехзвездочные отели «Европа» (Гагра), «Гранд отель Россия» (Гудаута), «Страна души» (Сухум). Набор услуг здесь стандартный: спа, анимация, кое-где спортивные игры. На обед и ужин предлагают вина местного производства. Кроме того, в «Стране души» и отеле «Волга» (Гудаута), который прошел в прошлом году капитальную реновацию, появились подогреваемые бассейны.

Формат «все включено» предлагается и в некоторых новых гостиницах. Например, в «Грейс Аква Вилла» 4*, которую открыла в Сухуме известная в Сочи сеть «Грейс».

«All inclusive включает завтрак, обед, ужин (шведский стол), перекусы между основными приемами пищи, а в ultra all inclusive добавляются алкогольные напитки. Есть анимация для взрослых и детей», – рассказали в Fun & Sun.

Неделя отдыха в стандартном номере с балконом обойдется в 123 тыс. руб. на двоих. Дешевле будет остановиться еще в одном новом отеле – трехзвездочном «Грейс Фаорс», который открылся 1 марта в Гудауте. Неделя в июне на двоих – от 56 тыс. руб. Однако за питание придется доплачивать (есть различные форматы). Добавим, что в обоих отелях сети «Грейс» имеются подогреваемые бассейны.

Есть открытый подогреваемый бассейн и в четырехзвездочном «Изумруде» в Гагре, который начнет принимать туристов в середине июня.

«Это современный шестнадцатиэтажный комплекс в курортной части города, на первой береговой линии», – пояснили в компании «Алеан», которая является эксклюзивным представителем отеля.

Здесь предлагается трехразовое питание по системе «шведский стол». Неделя отдыха в конце июня будет стоить в «Изумруде» от 68 тыс. руб. на двоих вместе с питанием, пользованием бассейном, пляжными лежаками и т. д. К слову, свободные номера в новых отелях пока есть, причем почти любой категории.

Туроператоры ожидают увеличения спроса на Абхазию по итогам года примерно на 10%. Уже сейчас фиксируется дефицит мест в некоторых традиционно популярных у туристов объектах размещения, а также в мини-отелях, бутик-отелях и коттеджах.

«Дефицит определено будет, потому что цены на отдых в Абхазии относительно невысоки», – отмечают в компании Fun & Sun.

В конце марта мы написали, что спрос на отдых в Абхазии вырос почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом.