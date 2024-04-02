Остров свободы: чем заняться на Кубе, чтобы максимально проникнуться атмосферой всеобщей беззаботности

Ром, сигары, шоколад, сальса, революционеры Че Гевара и Фидель Кастро… Какие еще ассоциации возникают у вас при мысли о Кубе? Те, кто там побывал, вспомнят про mañana, что переводится как «завтра». Этими «завтраками» кубинцы кормят друг друга и туристов постоянно, предаваясь безмятежности. Предлагаем несколько активностей, которые помогут лучше понять философию местных.

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Устроить баттл океан vs море

Сколько бы вы ни путешествовали, с какими бы чудесами в мире ни сталкивались, но, увидев впервые кубинское побережье Атлантики, вы обязательно скажете «Ах!». Белый мельчайший песок и вода нереальных бирюзовых оттенков — за этим едут в курортную зону Варадеро. Томную безмятежность лишь изредка нарушают охотящиеся за мелкой рыбешкой пеликаны. Куда больше динамики на противоположном берегу острова, который омывает Карибское море. Тут и скалистые участки, и карстовые пещеры, и возможность позаниматься снорклингом.

Прокатиться на раритетном авто

«Шевроле», «Кадиллак», «Форд», «Бьюик» — почему на дорогах Кубы так много машин родом из 50-х? Во-первых, на острове нет автомобильного производства, а в течение 40 лет действовал запрет на ввоз импорта. Во-вторых, у жителей просто нет средств на новый транспорт, но они нашли выход — ремонтировать старый. Местные с удовольствием прокатят вас на своих отполированных, похожих на разноцветные конфетки ретроавто. Интереснее всего промчаться с ветерком по Гаване: мимо крепости Ла-Реаль-Фуэрса, набережной Малекон и Большого театра. И не забудьте сделать фото в кабриолете на фоне величественного Капитолия (мы не про «Голодные игры», хотя на Кубе с голодом свои отношения, учитывая пустые прилавки).

Пройтись по следам Хемингуэя

Не важно, читали вы «Старик и море» или нет, но приехать в Гавану и не побывать в любимых местах Эрнеста Хемингуэя было бы странно. Начнем с отеля Ambos Mundos: номер 511 после того, как там подолгу жил писатель, превратился в музей. Позднее «папа Хэм», как его называли друзья, купил в пригороде виллу Finca Vigìa на гонорар, полученный за экранизацию романа «По ком звонит колокол». Ну и под вечер самое время пройтись по барам, завсегдатаем которых являлся наш герой: «Мой мохито в La Bodeguita, мой дайкири в El Floridita», — написал как-то Хемингуэй на стойке первого заведения, а во втором гостей встречает бронзовый памятник писателю.

Прогуляться по городку-музею Тринидад

Узкие мощеные улочки, крошечные домики всех самых веселых оттенков, кубинцы, праздно сидящие на ступенях у входов, — дух колониальной эпохи до сих пор царит в городке Тринидад, который словно замариновался во времени под бесконечно палящим солнцем. А ведь с XVI по XIX век это был самый богатый населенный пункт Кубы благодаря плантациям сахарного тростника, на которых работали тысячи рабов из Африки. Именно они привезли сюда румбу, которую можно освоить и сейчас, присоединившись к танцующим по вечерам местным жителям.

Проникнуться приключениями Че Гевары

Эрнесто Че Гевара — второй по значимости человек для кубинцев после Фиделя Кастро. Рассуждать о революционной деятельности Че можно долго, но лучше делать это в его мемориальном комплексе в Санта-Кларе. Семиметровая статуя на постаменте, а внизу музей и мавзолей, где захоронены останки легендарного команданте и его товарищей, — атмосфера пробирает до мурашек. Недалеко находится экспозиция «Атака на бронепоезд», посвященная битве за Санта-Клару против войск Фульхенсио Батисты, главного противника Че Гевары и Кастро в кубинской революции.

Оценить местную кухню

Лобстером, мясом крокодила и черепашьими яйцами на Кубе угощают туристов, а местные едят что попроще, и банан, который можно увидеть практически в каждом блюде, — всему голова. В главных ролях также рис с фасолью, но самый любимый продукт у кубинцев — мясо. Популярный суп ахиако готовится на свинине или баранине с юккой, тыквой, бататом, кукурузой и тем же бананом. А на второе берем конгри — рис с красной фасолью и копчеными колбасками. Десерт — флан из яичных желтков и сгущенного молока.

Узнать, что такое дефицит по-кубински

Тот факт, что на острове свободы проблемы с продуктами питания и бытовыми товарами, знают многие. Однако, чтобы понять весь масштаб ситуации, советуем заглянуть в один из супермаркетов: а там — пустые прилавки! Пара кусков замороженной говядины лежит в морозилке уже не одну неделю из-за высокого ценника. В более мелких магазинах очереди длиной с улицу — о чудо, зубную пасту завезли! На заправках тоже беда: с поставками бензина все время перебои. И самое «приятное» для иностранцев: в стране две валюты — песо для местных, а для туристов куки, которыми не везде можно расплатиться.

Исследовать пещеры

Когда-то пещеры, которых довольно много в курортном районе Варадеро, служили укрытием для индейцев, о присутствии которых сегодня напоминают пиктограммы на стенах. Позднее там прятались беглые рабы, а сейчас водят экскурсии для туристов. Пещера Амбросио известна своими 47 наскальными рисунками доколумбовых времен. Пещера Сатурно с внутренним озером — отличное место для снорклинга, в процессе которого можно полюбоваться местной подводной фауной (слепых рыб когда-нибудь видели?). А каменные галереи Бельямар — это причудливые сталактиты, сталагмиты и свисающие кристаллы кальцита. Надеемся, перед поездкой вы не посмотрите фильм «Спуск», хоррор про спелеологов.