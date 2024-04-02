Десять стран для отдыха в майские праздники, где россиянам не потребуется виза

Близятся продолжительные майские выходные. Некоторые россияне уже бронируют туры. В АТОР раскрыли топ-10 стран, в которых гражданам России не требуется оформление визы.

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Турция

Для граждан России для въезда на территорию Турции виза не требуется. Находиться в стране можно без нее до 60 дней.

Туры в Турцию на 7 дней с вылетом из Москвы на майские праздники и с опцией «все включено» начинаются от 87 тыс. руб. за двоих.

Египет

Россияне могут оформить визу по прилету в Египет через международные аэропорты Каира или Хургады на срок до 30 дней. Цена документа – 25 долларов. Однако при въезде в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха ставится бесплатный «синайский штамп» (срок пребывания не более 15 дней). Если туристы все-таки соберутся в экскурсионную поездку в Каир, Луксор и другие регионы Египта, то по прилету в Шарм-эль-Шейх им нужно оформить визу, которая стоит 25 долларов.

Туры в Египет по системе «все включено» с вылетом из Москвы на 7 ночей обойдутся от 121 тыс. руб. на двоих.

ОАЭ

Россияне могут находиться в ОАЭ без визы 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Туры в ОАЭ на 7 ночей с авиаперелетом из Москвы начинаются от 99 тыс. руб. за двоих.

Куба

Въезд на Кубу для граждан России на срок, не превышающий 90 дней, осуществляется без визы. Тур в эту страну по системе «все включено» на майские праздники на 7 ночей обойдется минимум в 228 тыс. руб. за двоих.

Таиланд

С 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года для граждан России в Таиланде действуют особые условия. В этот период им разрешено находиться в стране без визы до 90 дней. Однако с 1 мая этого года вернутся прежние правила: россияне смогут находиться в Таиланде без визы не более 60 дней. В аэропорту по прилете туристам будут ставить штамп на 30 дней, а затем пребывание можно будет продлить еще на 30 дней. Стоимость 7-дневного тура в Таиланд с вылетом из Москвы – от 174 тыс. руб. за двоих.

Катар

Гражданам РФ туристическая виза оформляется по прилете на 30 дней. Туры в Катар на 7 ночей с вылетом из Москвы начинаются от 190 тыс. руб. за двоих.

Мальдивы

Россиянам не требуется виза для посещения Мальдивских островов с целью туризма на срок до 90 дней. Туры на Мальдивы на 7 ночей – от 260 тыс. руб. за двоих.

Шри-Ланка

За визу на Шри-Ланку нужно будет заплатить сбор 50 долларов при оформлении разрешения онлайн и 60 долларов – при оформлении по прибытию. Такие правила действуют с 1 апреля 2024 года. Туры на Шри-Ланку на 7 ночей с вылетом из Москвы – от 210 тыс. руб. за двоих.

Страны ближнего зарубежья

Для въезда в Узбекистан, Армению, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию, Киргизию россиянам виза не нужна. Эти направления можно посетить по российскому паспорту. Туры с вылетом из Москвы длительностью от 3 дней начинаются от 50 тыс. руб. на двоих.

Индонезия

В стране по прибытии для россиян оформляется виза сроком до 30 дней. Туры на Бали на 7 ночей в майские праздники начинаются от 270 тыс. руб. за двоих.

Вьетнам

Гражданам России для въезда на территорию Вьетнама на срок до 45 дней виза не требуется. Туры во Вьетнам на 7 ночей с вылетом из Москвы стоят от 250 тыс. руб. за двоих, передает АТОР.

Напомним, с 1 апреля 2024 года Болгария начнет выдачу краткосрочных шенгенских виз. Как получить «шенген» и сколько он будет действовать, рассказали представители АТОР.