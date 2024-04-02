«Победа»‎ увеличит число рейсов в Абу-Даби

Лоукостер "Победа" в летнем расписании увеличит количество рейсов с четырех до семи в неделю. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

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"Лоукостер "Победа" увеличивает частоту полетов в Абу-Даби (ОАЭ) из Москвы в высокий сезон - период повышенного спроса. В течение апреля - мая 2024 года "Победа" будет выполнять рейсы по маршруту Москва (Внуково) - Абу-Даби (ОАЭ) ежедневно", - отмечается в сообщении.

"Победа" начала летать в Абу-Даби в конце октября 2023 года. Также лоукостер выполняет полеты в Дубай.