Семь россиян выдворили из храма на популярном курорте Азии

Семь туристов из России в плавках и шортах выдворили из храма Бесаких на Бали. Об этом пишет Social Expat.

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В сети распространились видео, на котором видно, как семь россиян одеты неподобающе во время посещения священного для балийцев места. Отмечается, что инцидент вызвал резонанс среди жителей популярного курорта Азии.

Представители храма позже рассказали, что путешественники проникли в здание тайно с восточной стороны, чтобы их не заметили у главного входа. Там бы россиян точно оставила охрана. Более того, выяснилось, что у них не было при себе входных билетов.

По данным издания, охранники задержали отдыхающих и попытались ознакомить их с дресс-кодом храма. Однако они столкнулись с агрессией.

«Несмотря на наши объяснения, иностранец пришел в ярость и попытался обострить ситуацию», — заявил сотрудник службы безопасности.

В результате в спор вмешались полицейские, которые потребовали от россиян покинуть помещение.

Ранее находящуюся на Бали российскую туристку арестовали за отказ оплачивать еду в ресторанах и кафе и спа-услуги в салонах, а затем депортировали. 53-летняя россиянка не только не рассчитывалась за питание, но также добилась бесплатного проживания в гостинице, расположенной в индонезийском округе Карангасем.