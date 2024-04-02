Туры на лето во многие отели Турции резко подорожали

Турагенты поделились своими наблюдениями изменения стоимости туров в Турцию на летний сезон.

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Анна Прохорова («Про тур», Самара) опубликовала в соцсетях скриншот, на котором видно, как за последние пару дней подорожали турпакеты в Rixos Park Belek 5* – ценник на одни и те же даты заезда и категорию номера вырос с 298 до 340 тыс. руб.

Сходные примеры приводят и участники тг-канала для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B»: «Lykia World & Links Golf 5* (Белек) неделю назад предлагался на август за 320 тыс. руб., сейчас – 500 тыс. руб.». Подорожали и туры в Akka Antedon 5* (Кемер): «Еще накануне выходных 14 ночей с 26 мая стоили 448 тыс. руб., теперь – 627 тыс. руб.».

Очевидно, рост цен связан с завершением акций раннего бронирования, которое приходится на конец марта. Как видим, прайсы заметно увеличились прежде всего в востребованных комплексах 5* высокой ценовой категории. В более демократичных отелях удорожание не столь заметно:

«Отслеживали стоимость ряда относительно недорогих гостиниц Аланьи. Например, Caretta Relax 4* – в конце января, феврале и сейчас туры на одни и те же летние даты туры примерно по одной цене, колебания незначительны», – поделились в сети турагентств «А-Клуб».

Существенно сэкономить на раннем бронировании получалось в некоторых дорогих отелях. Но ценовой фактор не единственный стимул для туристов покупать туры заблаговременно – турагенты приводят примеры гостиниц, в которых уже закончились свободные номера некоторых категорий на многие летние даты: Ethno Belek, Liberty Fabay и другие. Как правило, в гостиницах относительно немного вариантов размещения для больших семей – именно их стараются бронировать заранее.

Добавим, что некоторые представители туррозницы приводят и примеры снижения тарифов в первые дни апреля. Относится это, по всей видимости, к гостиницам, изначально завысившим цены, перед тем как объявить акции раннего бронирования.

Индикатором для дальнейшей ценовой динамики по Турции должны стать заезды на майские праздники. В зависимости от того, какой окажется загрузка в эти даты, отельеры решат – стимулировать спрос спецпредложениями, оставить тарифы на прежнем уровне или же увеличивать. Факторов неопределенности пока много – туроператорам еще предстоит сформировать финальное расписание чартерных рейсов, окончательно определиться с их частотой из Москвы и регионов. На желание туристов ехать на отдых в Турцию может повлиять и погода, которая установится на курортах к майским праздникам: если вода в море прогреется, будет благоприятной для купания, можно ожидать активизации бронирований last minute (в последний момент – за несколько дней до заезда. – Ред.).

По оценке турагентов, спрос на Турцию на летний сезон превышает показатели конца марта – начала апреля прошлого года. Бронирования идут активнее. Рейсов на курорты заявлено больше. Проживающий в Турции руководитель одного из розничных объединений, вхожий в круг турецких отельеров, рассказал порталу TourDom.ru, что владельцы и управляющие многих популярных гостиниц довольны загрузкой своих объектов по результатам ранних бронирований. Он полагает, что у отелей сейчас нет резона снижать цены на лето. Другие эксперты пока осторожны в прогнозах.

В рейтинге популярности туристических направлений на летний сезон – 2024, подготовленном медиахолдингом «БАНКО» по результатам опроса более 500 руководителей туркомпаний Москвы, Турция, как и годом ранее, заняла первое место. Ее позиция в топ-листе улучшилась на 2,9%.