Как сэкономить на билетах на отдых

При планировании путешествия или любой другой поездки важным критерием остается цена на билет: будь то самолет, поезд или автобус. Финансист Александр Патешман в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, как при этом сэкономить.

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«Первое – это посмотреть билеты на поезд. Как правило, летом билеты разлетаются, а на поезд очень легко сдать билеты. Собственно, когда мы берем железнодорожный билет, мы утверждаем, что так или иначе уедем», – подчеркнул эксперт.

Александр Патешман отметил, что выгода покупки ж/д билета состоит в том, что человек обеспечивает себя гарантией, что уедет в любом случае. Но, если вдруг появится выгодный вариант перелета, в том числе на самолет, то билет на поезд можно сдать, потеряв при этом не более трех рублей. Таким образом получится сократить время на проезд до места отдыха.

«Понятно, что гостиницу вы бронируете заранее под билеты на поезд и, если вы прилетаете, условно на два дня раньше, то два дня вы живете в этом же месте, но подороже, либо в другом», – пояснил финансист.

Кроме того, финансист рекомендует использовать кредитные карты с беспроцентным период для покупки билетов на отдых, что создать финансовую «подушку безопасности». В случае сдачи билетов – средства вернут на счет.

«Как только у вас что-то срывается, вы возвращаете билеты. Вы не платите за это ни копейки, у вас возвращается все на кредитную карту, кредит закрывается», – отметил эксперт.

Ранее в туристической отрасли назвали перспективные направления для весеннего и летнего отдыха. Так, по-прежнему популярны у россиян зарубежные направления, такие как Турция, Египет, Китай, Таиланд и Эмираты.