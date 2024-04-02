Какие ошибки россияне совершают на Кубе

Многие российские туристы, приезжающие на Кубу, часто совершают ошибки, которые могут испортить весь отдых.

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Вот семь из них:

Наивное доверие туроператорам, которые не имели опыта на острове, и принятие за чистую монету их информации, основанной лишь на интернет-исследованиях. Покупка дорогих и малоинтересных экскурсий у туроператоров вместо более гибкого и интересного варианта, такого как аренда машины с водителем или обращение к местным гидам. Недостаток наличных денег. Не стоит рассчитывать только на банковские карты, ведь это может привести к проблемам с оплатой услуг или необходимостью давать «подношения» для получения обслуживания. Ограничение себя рамками отеля и пренебрежение возможностью открыть для себя настоящую Кубу за его пределами. Излишнее доверие местным жителям, которые могут воспользоваться неосведомленностью туристов, чтобы завысить цены или предложить услуги, которые они не в состоянии или не собираются предоставлять. Ожидание, что можно будет приобрести все необходимые вещи на месте, не учитывая ограниченной доступности многих товаров, включая лекарства и предметы первой необходимости. Недооценка особенностей климата и погоды острова, что может привести к неудобствам или неприятностям во время пребывания. Учитывая эти факторы, рекомендуется тщательно планировать свое путешествие на Кубу и быть готовым к различным ситуациям, чтобы максимально насладиться отдыхом на этом карибском острове.

Ранее были названы нарушения, за которые туристов могут оштрафовать или даже посадить. Также власти Кубы обяжут все заведения принимать российскую карту «МИР». А еще Куба хочет стать более востребованной для российских туристов.