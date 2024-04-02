В РСТ рассказали о росте спроса на турпоездки в КНДР среди россиян

Спрос на туристические поездки в КНДР растет среди российских туристов, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на руководителя приморского отделения РСТ Ольгу Кудрявцеву.

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"За последние месяцы заметно укрепились туристические и культурные связи Приморского края с Северной Кореей. В регионах Дальнего Востока и в целом по всей России растет спрос на организованные турпоездки в КНДР", - говорится в сообщении.

Как пояснила эксперт, в КНДР возможен только организованный туризм. РСТ ранее сообщал, что в феврале 2024 года в КНДР побывала первая за четыре года группа российских туристов - 100 человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен. Еще две такие поездки прошли в марте.

Средняя стоимость туров в КНДР - $800 плюс 5 тыс. рублей за визу. Входит перелет Владивосток - Пхеньян - Владивосток, проживание в отеле, услуги гида-переводчика, входные билеты в музеи по программе, транспортное обслуживание, трехразовое питание, страховка от несчастного случая, рассказали в союзе.