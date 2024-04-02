Десять самых переполненных городов мира

Топ-10 наиболее переполненных туристами городов мира, где тесно и шумно, составлен на основе исследования компании Deluxe Holiday Homes.

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Интересно, что в этот список не вошли такие известные туристические направления, как Венеция, Барселона и Лондон. Вместо них на вершине списка оказался Париж, который привлекает огромное количество посетителей - 36,9 миллионов в год, или 351 000 на каждый квадратный километр.

Второе место занял Берн, швейцарский город, где количество туристов превышает местное население - около 33 посетителей на каждого жителя. Следом идет Чикаго, лидер по туристической наполняемости среди американских городов, с примерно 81 000 посетителями на квадратный километр.

Нью-Йорк, принимающий 63,3 миллиона туристов ежегодно, занимает четвертое место, однако, благодаря большому количеству местного населения, соотношение туристов к населению здесь остается относительно невысоким.

Неожиданно в рейтинге оказались Стокгольм и Амстердам, превосходя даже такие популярные города, как Рим или Лос-Анджелес. Амстердам борется с проблемой «некачественных» туристов и занимает второе место после Берна по соотношению посетителей к населению - 19 туристов на одного жителя.

Остальные города в списке включают Будапешт, Лос-Анджелес, Рим и Бухарест.

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