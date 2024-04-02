Россиянам раскрыли цены на туры «все включено» в Абхазию

Летние туры на семь ночей в отели по системе «все включено» в Абхазию обойдутся россиянам от 60 тысяч рублей на двоих. Стоимость отдыха в республике Ассоциации туроператоров Росси (АТОР).

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Как пишет АТОР, такие цены предлагают гостиницы «Европа», «Апсны», «Гранд Отель "Россия"» и другие. Отдых в формате all Inclusive есть и в отелях более высокого уровня: «Грейс Аква Вилла» и «Аквамарин». Туры туда стоят от 140 тысяч рублей на двоих.

Варианты дешевле можно найти у отелей «Багрипш», Amza Park Hotel, Alex Resort & SPA, «Литфонд» и «Мидель-Гагра». В них недельный тур с питанием «полный пансион» обойдется от 43 тысяч до 100 тысяч рублей за двоих, в зависимости от категории. Отмечается, что все цены указаны без учета проезда.