Туристы боятся, что авиакомпании перестанут продавать round trip после ужесточения правил

Депутат Госдумы Сергей Леонов и общественники просят Минтранс запретить авиакомпаниям аннулировать туристам обратный билет при опоздании на первый рейс round trip. Письменное обращение на имя министра Виталия Савельева уже отправили в ведомство.

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Изменения предлагают ввести для удобства пассажиров. Многие из них не знают о необходимости предупреждать перевозчика о своих намерениях воспользоваться обратным вылетом после того, как они по тем или иным причинам не полетели первым сегментом единого бронирования. В итоге люди покупают лишь один новый билет «туда», а придя на обратный вылет, узнают, что не могут попасть в самолет.

А некоторые авиакомпании еще и дают слишком мало времени для того, чтобы клиент мог воспользоваться своим правом. Чаще всего перевозчики требуют сделать это до конца регистрации на первый сегмент. Если человек в этот момент на всех парах мчится в аэропорт, то сделать это малореалистично. При этом какой-то конкретный срок в федеральных авиационных правилах не прописан. Там указана лишь необходимость сообщить перевозчику.

«И у меня сгорал обратный рейс по незнанию. Хорошее предложение. Искренне не понимаю, почему я не могу воспользоваться вторым сегментом перелета, который оплатил. Никаких потерь авиакомпания не несет», – обсуждают инициативу подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Чаще всего звонок на горячую линию помогает. У меня даже прокатывало пару раз, когда не укладывался в обозначенный срок», – делятся опытом люди.

Некоторые туристы опасаются, что борьба за права пассажиров может выйти боком. Например, если министерство введет новое правило, которое будет невыгодным для перевозчиков, авиакомпании могут просто перестать продавать round trip, которые более выгодны для клиента:

«Если все билеты будут one way, мне в таком случае на самый любимый маршрут придется платить почти в 2 раза дороже. Спасибо депутатам».

Ранее TourDom.ru писал, что аэропорты просят Минтранс не запрещать вход в терминалы без билетов из-за неудобства для туристов.