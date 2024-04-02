Россияне заняли третье место по турпотоку в Таиланд в первом квартале 2024 года

Более 620 тыс. российских граждан посетили Таиланд с начала 2024 года, в результате чего Россия стала третьим по величине туристическим рынком для королевства по итогам первого квартала. Соответствующие данные распространило Министерство туризма и спорта Таиланда.

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С 1 января по 31 марта в Таиланде побывали в общей сложности 9,4 млн иностранцев. В 2024 году королевство посетили на 44% больше путешественников, чем за аналогичный период годом ранее. Лидерство по числу приезжающих туристов традиционно осталось за Китаем - 1,75 млн человек. На втором месте находится Малайзия (1,7 млн), на третьем - Россия (623 тыс.), на четвертом - Южная Корея (559 тыс.), на пятом - Индия (473 тыс.). Несмотря на скорое завершение высокого туристического сезона, который длится в Таиланде с ноября по апрель включительно, в страну прибывают более 40 тыс. россиян в неделю.

Многие туристы из России предпочитают посещать южную провинцию Пхукет, расположенную на одноименном острове. За первые два месяца этого года в международный аэропорт Пхукета прибыло 1 млн иностранцев, из которых почти четверть - 247 тыс. - прилетели из России.

Власти Таиланда рассчитывают, что фестиваль воды Сонгкран, посвященный наступлению нового года по буддийскому лунному календарю, привлечет более 500 тыс. иностранных туристов. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), празднование Сонгкрана в течение пятидневных каникул с 12 по 16 апреля принесет доход в размере 24,4 млрд батов ($700 млн), что на 49% превысит показатель годичной давности. Ожидается, что местные жители осуществят 4,29 млн поездок, поскольку в этот период они посещают родные города, чтобы провести праздник в кругу семьи.

В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, которые по итогам года заняли пятое место среди всех национальных групп туристов, посетивших королевство. При этом турпоток из России в Таиланд вышел на допандемийный уровень. Ранее корреспонденту ТАСС заявили в ТАТ, что в 2024 году Таиланд рассчитывает принять 1,6 млн российских граждан. Однако с сохранением нынешней тенденции и популярности Таиланда среди российских туристов этот прогнозный показатель может быть превышен.

С 1 ноября 2023 года россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое в одностороннем порядке таиландским правительством правило будет действовать до 30 апреля включительно. Предполагается, что по истечении периода действия этой меры граждане России смогут посещать Таиланд без визы на срок до 30 дней.