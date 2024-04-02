У берегов Хургады вновь замечена акула-мако

Туристов в Хургаде предостерегли от купания в море на открытых пространствах ранним утром и перед закатом. Рекомендация поступила в минувшее воскресенье из института океанографии Египта после появления вблизи побережья акулы-мако, сообщило вчера издание Al Arabiya.

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Первые видеосвидетельства о морском хищнике были опубликованы в соцсетях еще в конце прошедшей недели. Отдыхающие засняли, как вокруг лодок ходила кругами большая рыбина. Неожиданная встреча произошла возле популярного у дайверов рифа Careless на севере Хургады. Недалеко от этого района расположен отель Palm Beach, южнее – Sea Star Beau Rivage и Magic Beach Hotel, севернее – AMC Royal Hotel & Spa и семейство комплексов гостиничного бренда Hawaii. Впрочем, мако может появиться где угодно – за день она способна проплыть десятки километров.

Новость об акуле вызвала в пабликах панические вопросы о том, есть ли реальная угроза для туристов. После того как специалисты по морской фауне идентифицировали морского обитателя, они напомнили представителям дайвинг-туризма и организаторам морского отдыха о подготовленном для таких случаев регламенте поведения в море. Среди правил – запрет на погружения для дайверов и снорклинга в опасных местах.

Между тем в администрации заповедников Красного моря успокоили, что акулы обычно заходят на мелководье вслед за популяциями рыб во время нереста. По их оценкам, мониторинг ситуации не выявил угроз для отдыхающих в отелях. Чиновники обещали немедленно принять меры при повышении рисков.

В чатах наиболее хладнокровные также посоветовали не волноваться, а просто быть осторожными. И отметили, что оперативная информация о появлении акул в соцсетях «спасет кому-то жизнь».

Ранее «ТурДом» писал о трагедии в Хургаде, когда в пасти акулы погиб российский турист. После череды нападений на отдыхающих было принято решение не ставить вокруг отелей защитные сети, а начать мониторинг передвижения опасных морских хищников установкой на них спутниковых передатчиков.