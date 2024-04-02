В России призвали запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Депутат Госдумы Сергей Леонов и председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов призвали Минтранс запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты в случае опоздание на рейс «туда». Об этом пишут «Известия».

© Lenta.ru

В настоящее время многие отечественные перевозчики автоматически аннулируют обратный билет, если человек купил его в одном бронировании с билетом «туда» и пропустил первый рейс. В большинстве случаев это происходит из-за опоздания на регистрацию или на посадку в самолет.

Однако чаще всего пассажиры не отказываются от перелета, поэтому им приходится заново покупать два билета. По словам Леонова, в результате перевозчики на одном таком человеке зарабатывают два раза.

Зотов, в свою очередь, отметил, что иногда пассажир узнает об отмене бронирования только в аэропорту, поскольку авиакомпания не уведомила его об аннулировании билета.

«Человек опоздал на рейс, в панике ищет новый, рассчитывая, что остальные билеты действительны, а они, оказывается, уже отменены, — добавил депутат. — И он чаще всего об этом даже не знал».

Леонов подчеркнул, что порядок аннуляции должен быть иным. Он заявил, что сначала перевозчикам нужно уточнить, собирается ли пассажир воспользоваться остальными билетами в бронировании, и только в случае отказа аннулировать их.

Ранее Международная ассоциация аэропортов, РСТ и Общероссийское объединение пассажиров попросили власти не запрещать проход в терминалы встречающим и провожающим пассажиров.