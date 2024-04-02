Гигантскую Великую Китайскую стену из воздушных шаров создали в Китае

Гигантскую скульптуру Великой Китайской стены, сделанную из воздушных шаров, представили на Кантонской башне в Гуанчжоу. Сооружение попало в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая скульптура из шариков, являющаяся достопримечательностью.

© Mir24.TV

В длину надувная стена достигает 39 метров, у нее есть три сторожевые башни и два прохода. На конструкцию ушло порядка 100 тысяч шаров. Над ней работали 20 мастеров в течение трех дней.

Зимой в честь празднования китайского Нового года в торговом центре в Гонконге выставили 40-метрового дракона, сделанного из 38 тысяч воздушных шаров.