Авиакомпания Southwind вновь повезет туристов на курорты Египта

После временной замены в минувшие выходные рейсов из РФ в Египет попавшей под санкции авиакомпании Southwind перелетами AZUR air на маршруты вновь встанет турецкий авиаперевозчик.

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Напомним, именно такое развитие событий и предполагали эксперты в области авиации. ЕС запретил Southwind полеты над Европой, заподозрив авиакомпанию якобы в связях с Россией, но ничто не мешает совершать рейсы, минуя европейское воздушное пространство.

Маршруты из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх изменены. Теперь самолеты Southwind на пути туда и обратно будут делать техническую посадку продолжительностью 1 час в аэропорту Антальи (Турция). Общее время перелета увеличится. Например, лайнер с отправлением из российской столицы в 06:00 прибудет в Шарм-эль-Шейх в 13:05 по местному времени (отстает от московского на 1 час. – Ред.).

Ранее стало известно о том, что туроператор Pegas снял заявленную на летний сезон чартерную программу на бортах Southwind из Калининграда в Анталью. Интернет-издание newkaliningrad.ru утверждает со ссылкой на кол-центр турецкого перевозчика, что решается вопрос о возможных альтернативных маршрутах полетов в Турцию – в обход Европы. Кроме того, стало известно, что Southwind намерен оспорить в суде запрет на полеты в европейском воздушном пространстве и доказать отсутствие связи с РФ.