Рейсы между Петербургом и Шанхаем стали ежедневными

Ежедневное авиасообщение открылось между Санкт-Петербургом и Шанхаем (КНР). Полеты по линии будут выполняться авиакомпанией China Eastern Airlines, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

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"Авиакомпания China Eastern Airlines выполнила первый в 2024 году рейс в Шанхай (Китай) из аэропорта Пулково. Впервые полеты в деловой центр Китая станут ежедневными и будут выполняться не только в рамках весенне-летнего расписания, а круглый год", - рассказали в пресс-службе.

Не в ежедневном формате рейсы между двумя городами выполнялись до пандемии COVID-19. Затем после перерыва полеты вновь запустили летом 2023 года, но тогда они отправлялись только три раза в неделю.

Согласно расписанию, вылеты из аэропорта Пулково будут выполняться в 23:15, из шанхайского аэропорта Пундун - в 16:15 по местному времени. Время в полете в обе стороны займет порядка 10 часов. На воздушной линии будут эксплуатироваться самолеты Airbus A330-200 и Airbus A330-300, рассчитанные на 262 и 298 мест соответственно. Также из аэропорта Пулково продолжат выполняться рейсы в Пекин и Чэнду.