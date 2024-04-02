«Азимут»‎ объявил о запуске прямых рейсов из Петербурга в Тбилиси

Прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси запустил новый на этой линии авиаперевозчик - "Азимут". Компания стала третьей на маршруте, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

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"Впервые авиакомпания "Азимут" начала программу полетов из Пулково в Тбилиси. "Азимут" будет выполнять рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси два раза в неделю", - рассказали в пресс-службе.

Рейс по новому направлению запланирован уже на ближайшую среду, 3 апреля. "Азимут" будет выполнять полеты по средам и воскресеньям на отечественных бортах Sukhoi SSJ-100. Помимо "Азимута" рейсы по маршруту продолжат выполнять Red Wings и Georgian Airways, всего в рамках летнего расписания между Петербургом и Тбилиси запланировано 7 рейсов в неделю.

Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 10:40, прилет в Тбилиси - в 15:35, вылет рейса из столицы Грузии - в 16:35, посадка в Санкт-Петербурге - в 19:35. Для каждого аэропорта указано местное время.