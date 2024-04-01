Туристам сохранили лимит на беспошлинный ввоз товаров в Россию

С 1 апреля Евразийская экономическая комиссия в 5 раз снизила порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за границы. Если еще вчера можно было без лишних переплат заказать различных вещей на сумму до 1000 евро и весом до 31 кг, то теперь лимит – 200 евро, при этом вес остался неизменным. Впервые порог снизили в 2020 году – с 1000 до 500 евро, однако весной 2022-го установили прежний размер – из-за санкционных ограничений. Затем порядок продлевали, и вот с 1 апреля 2024-го решили, что откладывать послабления хватит.

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Но есть и хорошая новость. Ограничения касаются товаров, которые доставляются перевозчиками или посредством международных почтовых отправлений. Для туристов все пока остается по-прежнему. Любители шопинга в Дубае, Милане, Барселоне и прочих местах могут беспошлинно привезти в Россию на самолете – в багаже и ручной клади – вещей на 10 тыс. евро и весом до 50 кг. Сложнее тем, кто перевозит товары наземным транспортом, например, туристам, которые путешествуют на автобусе из Китая. Здесь порог составляет 500 евро и 25 кг веса. Те же нормы и для пеших туристов.

При этом нужно учитывать, что у некоторых товаров есть особые лимиты. Например, у продуктов питания, горячительных напитков и табака. Скажем, лицам, достигшим 18-летнего возраста, можно привезти из-за границы до 3 л алкоголя и до 200 сигарет. Или до 5 кг рыбы и морепродуктов. При этом некоторые категории и вовсе запрещены к ввозу. Впрочем, чаще всего это экзотика – например, живые соболи, шифровальные средства или изделия из гренландского тюленя.

За превышение лимита придется платить, и весьма прилично. «В случае если общая стоимость и вес товаров превышает вышеуказанные нормы (но не более 650 тыс. руб. и/или 200 кг), применяется единая ставка таможенных пошлин и налогов – 30% таможенной стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро за 1 кг. Если же ввозимые товары превышают норму в 650 тыс. руб. и/или 200 кг, то с них взимаются пошлины и сборы, предусмотренные для участников внешнеэкономической деятельности», – уточнили в Федеральной таможенной службе.

Юристы предупреждают, что тот, кто нарушит правила ввоза, должен быть готов к административной ответственности. Оштрафовать могут на приличную сумму – вплоть до двукратной стоимости товара. Размер наказания зависит от того, какие именно вещи турист (или тот, кто под него маскируется) пытается доставить в Россию.