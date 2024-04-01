Southwind Airlines закрыла полетную программу Минск – Стамбул

Турецкая компания Southwind Airlines официально отменила с 1 апреля рейсы Минск - Стамбул. Об этом сообщил Республиканский союз туристических организаций со ссылкой компанию Pegas Touristik Belarus.

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Турецкая авиакомпания сообщила, что в связи с отменой полетной программы Минск - Стамбул с начала апреля, "все забронированные заявки с вылетом 30 марта 2024 года и далее будут аннулированы".

В компании уточнили, что все туристы будут вывезены, но организационные вопросы еще находятся на стадии обсуждения. Часть туристов из Стамбула уже вывезена, часть вывозится различными авиакомпаниями, в том числе "Белавиа", Azur Air, "Аэрофлот" и другими.