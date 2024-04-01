Шри-Ланка продлила до 30 апреля бесплатный визовый режим для РФ и еще шести стран

Министр туризма островного государства Харин Фернандо сообщил, что в течение этого времени будет принято решение о том, вводить ли такой режим на постоянной основе.

Шри-Ланка приняла решение продлить действие пилотного проекта по предоставлению бесплатной визы туристам из семи стран, в том числе России, до 30 апреля. Как сообщил в X министр туризма островного государства Харин Фернандо, в течение этого времени будет принято окончательное решение о том, вводить ли такой режим на постоянной основе.

"Пилотный проект бесплатной визы для семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель пилотного проекта", - написал министр.

Правительство Шри-Ланки в конце октября 2023 года объявило о начале выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Реализация проекта началась в конце ноября.

Министерство туризма тогда заявило, что целью освобождения гостей из ряда стран от платы за визы является "привлечение большего числа туристов в Шри-Ланку". Власти островного государства в ближайшие годы ожидают увеличения турпотока до 5 млн человек.