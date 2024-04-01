Российская туристка назвала отдых в Болгарии раем для дикарей

Речь идёт о курортном городе Созополе, который находится на черноморском побережье. В беседе с журналистами одна из туристок посоветовала посещающим Болгарию россиянам ехать именно туда, а не на курорт Золотые Пески. Что ещё говорят об отдыхе в этой стране российские путешественники?

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Рай для дикарей

Туристка по имени Екатерина сказала «Ленте.ру», что предпочитает отдыхать в горах Болгарии. Популярный болгарский курорт Золотые Пески она называла ужасным. Гораздо приятнее, с её точки зрения, Созополь.

«Там очень красиво, в своё время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей», — рассказала россиянка.

Также она посоветовала посетить городок Ахтопол, который ближе к Золотым Пескам. Там живописные скалы и маленькие пляжи. Туристке он напомнил Крым. Однако этот отдых больше подходит тем, кто говорит по-болгарски и не любит пятизвёздочные отели.

Ещё Екатерина призвала учесть, что в горах Болгарии международный туризм совсем не развит. Для похода понадобится знание языка и много денег на персонального гида.

Отношение к россиянам

Другая туристка Ангелина, которая часто отдыхает в Болгарии, рассказала об отношении местных жителей к российским туристам. По её словам, по большей части к россиянам очень хорошо относятся, негатива она нигде не встречала.

«Все настроены позитивно по отношению к россиянам, это их основные туристы, и в последние пару лет болгары сильно страдают без путешественников из России», — отметила она.

Путешественница добавила, что в Болгарии на черноморском побережье многие говорят по-русски, туристов понимают. Болгарский язык, по её словам, намного ближе к русскому, чем сербский.

С 1 апреля Болгария и Румыния начали выдавать туристам из РФ шенгенские визы. Всё потому, что эти страны Евросоюза присоединились к Шенгенской зоне. Подробнее о том, что такое шенген и как его получить, мы рассказывали здесь.