Шри-Ланка не берет с россиян визовый сбор, как обещала

Туристы, кому в ближайшие дни предстоит лететь на Шри-Ланку, пытаются доподлинно выяснить, а действительно ли, как и обещали, отменили тот самый бесплатный въезд в страну, который действовал 4 месяца. Ранее власти островного государства в Южной Азии обещали, что с 1 апреля снова придется заплатить 60 долларов за визу по прилете, а 50 – за электронный документ, оформленный перед поездкой заранее.

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«Сегодня въезжали. Ушли с границы вдвоем довольные со 120 баксами в руках. Хотя мы активно предлагали оплатить визу, так как начитались перед поездкой», – пишут туристы в телеграм-каналах, посвященных путешествиям на Шри-Ланку.

Те, кто оформлял электронную визу в марте, сегодня также продолжают въезжать на остров бесплатно. Более того, система не предлагает оплатить деньги тем, кто уже 1 апреля подавался на онлайн-визу с более поздними датами въезда.

Тем не менее о планах продлить безвиз ланкийские власти не сообщали. Более того, некоторые российские туроператорские компании дополнительно общались с ними, чтобы выбить особые условия для своих клиентов:

«По соглашению с правительством Шри-Ланки все наши туристы продолжат бесплатно въезжать в страну после вступления правил в силу. Это эксклюзивная договоренность, которой удалось добиться нашей компании», – говорит гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

Редакция TourDom.ru следит за развитием событий. Возможное нововведение активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Их мнения разнятся. Одни считают, что необходимость платы резко сократит количество российских туристов в стране. Некоторые из них, скорее, предпочтут Таиланд. Другие же комментаторы считают, что взимание денег за въезд – последнее, что может отпугнуть неслучайного туриста.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам из России пообещали на Шри-Ланке продлить безвизовый въезд, но затем изменили решение.