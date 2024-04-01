Названы плюсы и минусы Египта для отдыха в апреле.

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С наступлением апреля российские туристы обдумывают возможность отдыха в Египте. Второй месяц весны в этой стране имеет свои преимущества и недостатки, как отмечает автор путеводителя «Ехать можно».

Что касается плюсов, то блогер выделяет следующие положительные моменты:

Приятная температура воздуха. В апреле в Египте устанавливается умеренная температура около +27-30 °C, что обеспечивает комфортный отдых и избавляет от изнуряющей жары. Теплые бассейны. Вода в бассейнах хорошо прогревается днем и сохраняет тепло ночью, что делает купание в них приятным даже вечером. Иногда температура воды в бассейнах даже выше, чем в море, особенно во второй половине апреля. Длинный световой день. Продолжительность светового дня в апреле составляет почти 13 часов, что позволяет россиянам насладиться полными днями отдыха и активно провести время. Идеальная погода для экскурсий. Умеренная температура и долгие дни делают апрель отличным временем для проведения разнообразных экскурсий по стране. Легкая акклиматизация и экономия на багаже. Перепад температур между Россией и Египтом не такой значительный, как зимой, что упрощает процесс акклиматизации. Также в апреле не требуется брать много вещей, что сокращает объем багажа. Свежие фрукты. В апреле в Египте предлагается большое количество свежих и вкусных фруктов, выращенных без использования химикатов. Цены на туры. Стоимость отдыха в Египте в апреле приближается к ценам наименее популярных месяцев, таких как январь и февраль.

Однако есть и недостатки:

Прохладное море. Температура воды в Красном море в апреле составляет около +23.3 °C, что может не устраивать любителей длительного плавания и снорклинга. Комары и мухи. Весной в Египте, особенно в апреле, проблема комаров и мух становится более заметной, особенно в отелях, где не принимаются соответствующие меры борьбы с ними.

Ранее россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть у моря в апреле. Также были названы нарушения, за которые туристов могут оштрафовать или даже посадить. А еще были названы самые популярные направления у российских туристов в апреле.