Тюменка потратила почти 160 000 рублей на отдых в Узбекистане

Жительница Тюмени отдала 1700 долларов за 8 дней отдыха в Узбекистане.

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Молодая жительница Тюмени описала свой отдых в Узбекистане как «затратный». За восемь дней путешествия она смогла потратить 1700 долларов, включая организацию тура, билеты на самолет, проживание и другие расходы.

Она отметила, что расходы на тур, согласно курсу февраля, составили 750 долларов, а с собой она взяла еще 500 долларов на различные нужды. На перелет из Тюмени в Ташкент и обратно ушло 400 долларов, а проживание в отеле до начала тура обошлось в 65 долларов.

В рамках программы тура она посетила Ташкент, Самарканд и Бухару. Однако из-за ограниченного времени ей не удалось полностью погрузиться в атмосферу этих городов.

В Ташкенте она интересовалась местными брендами одежды, посещала магазины с одеждой и аксессуарами ручной работы, а также туристка оценила красоту местного метрополитена. В Самарканде ее поразила история города и архитектурные памятники, особенно мавзолей Амира Тимура.

Шахрисабз оставил неоднозначное впечатление из-за плачевного состояния Ак-Сарая. В Бухаре она насладилась узкими улочками и атмосферой, напоминающей Европу.

В целом, несмотря на высокие затраты, путешествие оказалось ценным опытом, позволившим познакомиться с узбекской культурой и историей.

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