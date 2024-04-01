Болгарский шенген можно получить в 23 городах России

Россияне со 2 апреля могут оформить шенгенские визы в болгарских визовых центрах 23 городов России. Об этом говорится в уведомлении на сайте визового центра VFS Global.

"2 апреля 2024 года визовые центры Болгарии возобновляют прием документов на краткосрочные шенгенские визы Болгарии. Прием осуществляется по записи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выбрать действующий визовый центр для оформления можно в 23 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Владивостоке.

Среди основных процедурных изменений на сайте отмечается, что при подаче документов на визу необходимо сдать отпечатки пальцев.

"От сдачи отпечатков освобождаются только дети в возрасте до 12 лет. Все остальные категории граждан обязательно должны пройти процедуру сдачи отпечатков пальцев, - указали в VFS Global. - Дополнительно в комплект документов необходимо будет предоставить справку с работы и финансовый документ (выписку с банковского счета)".

В конце 2023 года Совет ЕС принял решение частично расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии. Как сообщили ТАСС в болгарском посольстве, продолжительность ожидания в очереди на подачу документов "будет как у других стран Шенгенского пространства".