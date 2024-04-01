Особенности отдыха в Болгарии

С 1 апреля Бухарест и София частично войдут в Шенгенскую зону и начнут выдавать краткосрочные визы, которые позволят находиться на территории всех государств-членов Шенгена. Пляжи Болгарии всегда буквально лопались от российских туристов, наслаждавшихся грязелечением, золотистым мелким песком и дешевой вкусной едой. Чем сейчас могут заняться путешественники в балканской стране, подстегнет ли россиян выдача шенгенских виз и почему там скучают по русским туристам — разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

Что означает новое правило с выдачей виз

31 марта 2024 года Болгария и Румыния, которые с 2007 года являются членами Евросоюза, частично присоединились к Шенгенской зоне. Пограничный контроль с этими странами Юго-Восточной Европы действовать перестанет. К тому же они начнут выдавать шенгенские визы.

Если раньше в обе страны можно было попасть по кипрской национальной визе, то теперь это сделать не получится. При этом на Кипр можно отправиться либо по ранее выданной болгарской национальной визе, либо по новой болгарской шенгенской.

А те национальные краткосрочные визы, которые София и Бухарест выдали до 31 марта, не позволят туристам путешествовать по другим странам Шенгенской зоны.

К тому же отечественным путешественникам, желающим отправиться в Болгарию и Румынию, придется сдавать биометрию, а пребывание в этих странах будет учитываться как пребывание в государствах Шенгенской зоны, то есть до 90 дней в течение 180-дневного периода

Российские туристы могут обращаться за получением болгарской визы через визовый центр в Москве, причем не ранее чем за три месяца до даты визита.

Разносторонняя столица

Большинство россиян рассматривали Болгарию в качестве недорогого пляжного направления, где можно вдоволь накупаться в Черном море, пожить в санатории или пансионате и познакомиться с вкусной местной кухней. Эта страна всегда казалась близкой — географически и ментально, к тому же болгарский и русский языки очень похожи. Путешественников из России здесь встречают с распростертыми объятиями, и среди представителей старшего поколения даже можно встретить тех, кто еще говорит по-русски.

Несмотря на то что Болгария славится курортным отдыхом, начать знакомство с ней можно со столицы — Софии, чтобы сразу погрузиться в богатую историю и культуру страны. Здесь сочетаются балканские и православные традиции, а также можно увидеть следы османского и коммунистического прошлого.

У Софии непростая судьба, вначале она была любимым городом императора Константина Великого, называвшего ее своим «Римом» и мечтавшего устроить здесь столицу Римской империи, потом не раз переживала нашествия варварских племен, была опустошена гуннами, вновь возрождена и завоевана османами.

Именно поэтому в городе за один день турист может побывать в разных эпохах: увидеть стены античной крепости, прогуляться рядом с византийской церковью, посетить мечеть времен османского владычества и посмотреть на здания в стиле советского конструктивизма.

Главная улица Софии — бульвар Витоша

Здесь сосредоточено множество ресторанов, магазинов, сувенирных лавок, а по вечерам начинают играть уличные музыканты. Россияне часто сравнивают ее с московским Арбатом, а местные ласково называют «Витошка». Огромный плюс бульвара в том, что с него, если повезет с ясной погодой, открывается вид на одноименную гору Витоша — за счет этого гости города не чувствуют себя заточенными в каменных джунглях.

Вдоволь насытившись праздной болгарской жизнью, туристы отправляются изучать культурную часть города. Благо, в Софии проблем с этим не возникнет. Сразу с бульвара Витоша пешеходы попадают в древний город Сердика — античную крепость, от которой в наше время, увы, остались лишь руины.

Зато осмотреть развалины Сердики можно совершенно бесплатно. К тому же власти восстановили здесь одну из старейших церквей столицы. При этом главная религиозная достопримечательность Софии находится совсем неподалеку — это храм святого Александра Невского, построенный в начале ХХ века в честь освобождения Болгарии от османского ига. Именно он, вмещающий в себя до пяти тысяч посетителей, красуется на всех открыточных фотографиях столицы

Какие еще религиозные достопримечательности посмотреть в Софии? В самом сердце города расположена Ротонда святого Георгия — древнейшее здание столицы, которое действует как церковь и сегодня. Кроме того, здесь есть одна из крупнейших в Европе — Софийская синагога, а также православный собор Святой Недели и католический собор Святого Иосифа.

Для любителей антиквариата и запылившихся безделушек в Софии тоже найдется близкое сердцу место — популярный блошиный рынок Битака, на котором можно купить практически все: старую технику, мебель, монеты, награды разных эпох, украшения и даже музыкальные инструменты. У туристов особенно популярны предметы, связанные с социалистическим прошлым страны: значки, флаги, портреты вождей и военная форма. Поговаривают, что здесь даже порой можно наткнуться на старые использованные секс-игрушки.

Но если хочется роскоши, заглянуть лучше в местный ЦУМ — он, кстати, расположен в одном из трех зданий, построенных в стиле советского ампира. Официально архитектурный ансамбль называется Ларго. Другие его здания заняты резиденцией президента, гостиницей «Балканы» и министерством образования.

Отдыхают от суеты местные жители обычно в парке «Борисова градина», названном в честь болгарского царя. На территории есть озеро с лодками, национальный стадион, теннисный корт и обсерватория Софийского университета. А если хочется совсем отключиться от городского шума, то отправляться, конечно, нужно к морю.

Морская Болгария

Визитная карточка Болгарии — пляжи Золотых Песков, известные своим пологим входом в воду. Самым многолюдным из них считается Центральный пляж, самым спокойным — пляж Каваците, на Северном пляже в Бургасе рядом находятся грязевые озера, и отдыхающие могут прямо в море смыть целебную грязь.

В Поморие пляжи отличаются пологим входом и песком серо-коричневого цвета, считается, что такой песок с высоким содержанием магнетита хорошо прогревается и способствует быстрому загару.

О Поморие стоит рассказать отдельно, это уютный болгарский город со своим колоритом, а также популярный бальнеологический курорт. Местная грязь, которую добывают со дна озер в окрестностях Поморие, считается уникальной по своим свойствам и активно используется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной и репродуктивной систем, этот курорт называют аналогом Мертвого моря.

В состав местных лечебных грязей входят железо, сероводород, магний, кальций, натрий, силиций и другие вещества, благотворно влияющие на организм. В городе, наряду с грязелечением, также практикуют лечение экстрактом морской воды, или лугой — желтой густой маслоподобной жидкостью с горько-соленым вкусом, которую используют как для оздоровления, так и в различных косметологических процедурах.

А благодаря тому что длинный перешеек выходит глубоко в море, пляжи в этом городе повсюду. Одни из самых популярных — с черным вулканическим песком, как на Санторини.

Где еще в Болгарии есть термальные источникиДревнейшим городом-лечебницей также считается Хисаря, где с античных времен лечились фракийцы, римляне, славяне. До сих пор сохранилась каменная стена, которой был обнесен этот город. На территории курорта действуют 22 источника с разной температурой и химическими элементами.

Что еще посмотреть

Также обязательным пунктом программы считается один из красивейших на Балканах город Пловдив, которому, по разным оценкам, от шести до восьми тысяч лет, то есть он старше Афин и Рима. Еще с античных времен там сохранились остатки городского стадиона, базилики, терм, на одном из холмов города находится знаменитый памятник советскому солдату «Алеша».

Город Асеновград называют Маленьким Иерусалимом из-за большого количества храмов и церквей. Также он известен как «город невест». Здесь есть целая улица из магазинов и ателье, предлагающих купить наряды и аксессуары для будущей церемонии. Кстати, по-болгарски невеста — «булка», иногда предложения руки и сердца делают прямо на этой Булочной улице.

Куда ехать паломникам Учитывая, что Болгария — православная страна, ежегодно она принимает тысячи паломников, включая российских. Одним из наиболее известных мест паломничества стал Рильский монастырь X века, расположенный в 117 километрах от Софии. Считается, что его основал Иоанн Рыльский — один из самых почитаемых святых покровителей болгарского народа. В монастыре хранятся мощи Иоанна Рыльского и чудотворная икона Богородицы Одигитрия (Путеводительница) с тридцатью двумя четырехугольными перегородками с мощами святых.

Высоко в горы

Помимо морского отдыха популярностью у туристов пользуются горнолыжные курорты Болгарии, величественные горные массивы занимают треть территории балканской страны и завораживают своей первозданной красотой. Одно из самых популярных направлений — город Банско, расположенный у самого подножия Пиринских гор.

В нем живут менее десяти тысяч человек, однако во время туристического сезона за счет отдыхающих курорт увеличивается в разы. Больше всего на местных склонах граждан Болгарии, но можно встретить и российских горнолыжников, и туристов из других европейских стран. Там в общей сложности 70 километров трасс, а протяженность лыжных подъемников превышает 22 километра.

Банско интересен тем, что в нем отлично сохранилась архитектура эпохи болгарского Возрождения, здесь около 120 домов-музеев с настенной росписью и резьбой по дереву. В центре городка располагается церковь Святой Троицы, освященная в 1835 году

А неподалеку от города, в поселке Огняново, находятся 24 термальных источника с лечебными свойствами, средняя температура воды в них составляет около 40 градусов Цельсия.

Легенды, связанные с Болгарией В болгарских горах Родопах в пещере Дьявольское горло якобы находится вход в царствие Аида, куда спустился Орфей за своей возлюбленной Эвридикой и упросил Аида отпустить ее из мира мертвых. Аид согласился при одном условии — Орфей не должен оглядываться до того момента, пока не выйдет наружу. Вначале все шло по плану, но в какой-то момент Орфей перестал слышать шаги Эвридики из-за шума водопада и оглянулся. В результате возлюбленная навсегда осталась в царствии Аида. Безутешный Орфей же отправился в Перперикон — скальный город, в котором расположен храм Диониса — бога вина и веселья. Некоторое время Орфей жил в этом городе, там же находится и его могила.

Что поесть

Национальная кухня Болгарии похожа на греческую и турецкую, в ней много салатов, свежих и тушеных овощей, мяса, супов, сыров и натурального йогурта. Болгарская кухня незамысловатая, в меру острая и при этом сытная. Вторые блюда готовят из мяса, птицы и свинины.

Туристам в Болгарии советуют пробовать следующие блюда:

наваристый суп чорба;

традиционные слоеные пироги из тонкого бездрожжевого теста с начинкой из знаменитой болгарской брынзы, мяса или фруктов;

таратор — холодный суп, напоминающий окрошку;

пиле с билки — курицу с травами;

шашлык;

каварму — мясо, запеченное с луком и специями;

гювеч (тушеное мясо с картофелем, баклажанами и другими овощами);

сарми (голубцы);

кебабы;

плякию (рыба, запеченная с большим количеством лука);

кюфте и кебапче — котлеты на гриле;

из сладостей — яблоков пай — яблочный пирог из песочного теста, который подают к чаю или вину.

А еще Болгария славится своими натуральными продуктами, особо ценится знаменитая «болгарская палочка», которая может жить только при этом климате. Из нее получается особый тип йогурта — кисело млеко. Каждый месяц за ним приезжают японцы, чтобы продавать у себя на родине. Этот продукт считается настолько полезным, что болгарские врачи прописывают его как лекарство. Считается, что болгары — нация долгожителей именно благодаря этому йогурту.

Особенности болгар Болгары кивают, если они не согласны и отрицают что-то, и качают головой, когда с чем-то соглашаются. При этом когда они показывают дорогу и говорят «направо», это означает «прямо». А еще болгары курят везде: на пляжах, в кафе и ресторанах, в номерах отеля, спастись от табачного дыма просто невозможно.

Что по ценам

В Болгарии расплачиваются болгарскими левами.

Завтрак на двоих в недорогом кафе стоит 4-10 левов (204-511 рублей)

Обед из трех блюд — 25-35 левов (1280-1790 рублей), например, салат обойдется в 4-6 левов (204-307 рублей), жареная рыба — 3-12 левов (153-615 рублей), основное блюдо из мяса — 6-15 левов (307-767 рублей), суп — от 3 левов (153 рубля), десерт — 2,8-3,5 лева (143-180 рублей), напитки — 1,6-4 лева (82-205 рублей).

Такси стоит примерно 1,1 лева (57 рублей) за километр, а если купить проездной по Софии, он обойдется в 50 левов на 30 дней (2,5 тысячи рублей). При этом если путешественники планируют перемещаться по стране самостоятельно, средняя стоимость аренды автомобиля составляет около 1,5-2 тысяч рублей в сутки, а бензин обойдется в 2,71 лева за литр (140 рублей).

Что касается жилья, здесь все сильно зависит от локации и сезона. Например, в Софии в летнее время можно найти хороший отель за три тысячи рублей в сутки, а в Поморие качественные апартаменты и номера в гостиницах сдаются от четырех тысяч рублей в сутки.

Что обычно везут из Болгарии:

— обувь и другие изделия из кожи, так как в Болгарии продают много турецкой и итальянской обуви и других кожаных изделий хорошего качества;

— косметику на основе розового масла, у местных жителей и туристов популярностью пользуются такие фирмы, как Refan, Biofresh серия Rose of Bulgaria, Bulgarian Rose;

— парфюмированные тюбики с розовым маслом, после их нанесения на кожу аромат сохраняется до шести часов;— различные украшения из серебра;

— керамику;

— текстиль;

— ковры из овечьей шерсти или шерстяных ниток;

— медную посуду;

— лекарства, поскольку в стране большой выбор и стоят они дешевле, чем в России;

— варенье из лепестков роз — считается визитной карточкой страны.

Что думают туристы

Катя, предпочитает отдыхать в болгарских горах

Туристическая Болгария и все, что называется Золотые Пески и рядом с ними, как мне кажется, — ужасны. Лучше съездить на побережье в Созополь, там очень красиво, в свое время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей.

Есть часть, которая граничит с Турцией, это село Синеморец, там сейчас есть отели, но они, если честно, все портят. Если жить не со стороны отелей, а со стороны заповедника, там безумно красивые пляжи, рядом река, впадающая в море. Это рай для тех, кто любит природу.

А если двигаться от Синеморца в сторону Золотых Песков, там есть городок Ахтопол, он очень милый, там скалы, маленькие пляжи, очень уютный. Он чем-то напоминает Крым. Но это отдых для местных, для тех, кто говорит по-болгарски и кто не любит пятизвездочные отели

Интересная Болгария — это горы, они потрясающие — аутентичные, непричесанные, но при этом какие-то очень ухоженные, поскольку местные очень заморачиваются по поводу охраны заповедников и всего остального.

В горах Болгарии не существует международного туризма от слова совсем. Чтобы пойти в поход, нужно говорить по-болгарски или иметь очень много денег, чтобы нанять персонального гида, который будет везде возить.

Например, в Пампорово — это зимний курорт с невысокими горами — иностранцев обычно не бывает, трассы находятся прямо в лесу, среди сосен, рядом есть пещеры, так что там можно гулять и летом.

Ангелина, часто отдыхает в Болгарии

В Болгарии безумно вкусно, там разнообразная еда, много овощей, любимая балканская свинина готовится так, что можно умереть. Еда почти везде вкусная и дешевая, особенно если идти не по туристическим местам, а заходить по дороге в забегаловки. Там нужно пить ракию, желательно домашнюю, в деревне, но магазинная тоже сойдет, а также тоннами есть брынзу и баницу.

В Болгарии «да» значит «нет», и наоборот. Например, можно зайти в кафе и спросить: «Чай есть?» Тебе в ответ качают головой — типа нет, хотя на самом деле это означает «да»

К россиянам по большей части относятся очень хорошо, на побережье много где говорят по-русски, по крайней мере туристов поймут. Болгарский, по сравнению, например, с сербским, намного ближе к русскому, намного понятней. Негатива никогда не встречала, все настроены позитивно по отношению к россиянам, это их основные туристы, и в последние пару лет болгары сильно страдают без путешественников из России. Если будет наплыв российских туристов, то они будут очень рады.

Стоит ли ожидать туристов

Туроператоры отмечают, что спрос на туры в Болгарию в последнее время был относительно невысоким, ну а теперь с появлением новых визовых препон, едва ли стоит ожидать всплеска интереса. Более ожидаемо, что отечественные путешественники предпочтут ей Турцию, чтобы избежать проблем с оформлением въездных документов.

Как пояснили в агентстве Go Travel, стоимость туров в Болгарию скорее всего будет совпадать с ценами на путевки в Черногорию и стоить от 200 тысяч рублей, к этому стоит прибавить стоимость визы в размере 35 евро (3,5 тысячи рублей). Можно поехать самостоятельно, билет из Москвы в Софию или Варну и обратно на одного стоит от 55 тысяч рублей.