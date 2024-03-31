Четвероного пассажира забыли посадить на рейс, а затем потеряли его на аэродроме

Двое суток в нервном напряжении провели собака и ее владелица, которых разлучила небрежность сотрудников в международном аэропорту Роли-Дарем в Северной Каролине. Как рассказало издание New York Post, клетка с четвероногим пассажиром не попала на борт самолета, на котором улетела его хозяйка.

© Unsplash

История началась вечером 26 марта, когда женщина и ее питомец по кличке Moose планировали вылететь в Сиэтл на рейсе авиакомпании Alaska Airlines. Молодой пес вполне соответствовал своему имени Лось и не попал в салон – ему пришлось получить место в багажном отделении.

Первой тревогу забила владелица, не увидев по прилете своего мохнатого друга. Когда она обратилась за разъяснениями, выяснилось, что из-за какой-то ошибки его просто забыли погрузить на рейс. В авиакомпании пообещали доставить потеряшку на следующий день. Однако случилось непредвиденное: пес на самом деле потерялся. Перед посадкой его решили выгулять, а при возвращении в клетку он вырвался и убежал.

Для поисков задействовали персонал авиагавани, охрану и пожарно-спасательную службу. Животное видели то на рулевой дорожке, то в других местах, но поймать не могли. Обеспокоенная долгими поисками владелица прилетела обратно, чтобы найти своего питомца. «Я была просто убита горем», – заявила она прессе.

В конце концов кто-то предложил приманить пугливого щенка кусками стейка, что и принесло результат. Через 2 дня хозяйка и собака наконец-то встретились и улетели в Сиэтл. Как отмечают СМИ, авиаперевозчик оплатил вынужденные перелеты туристки.

Ранее «ТурДом» писал, что прилетевшая в Санкт-Петербург ночным рейсом Turkish Airlines туристка не получила своего питомца Браво – пес убежал из разбитой во время выгрузки клетки. Перепуганную после полета собаку нашли через полтора часа в одном из закоулков аэродрома, откуда ее и забрала владелица.