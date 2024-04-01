В Анталье гигантские медузы атаковали туристов

В Анталье наблюдается нашествие гигантских медуз. Морские обитатели встречаются по всему побережью провинции Анталья и в самом городе, но самое массовое их скопление наблюдается в районе Лары. Об этом сообщают местные СМИ.

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Размеры беспозвоночных довольно большие, встречаются особи диаметром до полуметра и весом до 3–5 кг. Крупных обитателей моря регулярно убирают с мелководья специальные службы, тем не менее их так много, что полностью очистить берег невозможно.

Туристы на своем опыте ощущают, что медузы, хотя и не ядовиты, но все же не совсем безопасны: прикосновения к ним вызывают жжение и раздражение кожи.

Информацию редакции TourDom.ru подтвердила и турагент Мария Шекер, проживающая в Турции:

«Подруга купалась, и ее мощно ужалили за ногу».

Она отмечает, что для февраля присутствие медуз на мелководье – это норма, но вот в марте их присутствие в этом регионе не типично.

«За 20 лет, что здесь живу, ни одной раньше не видела весной. Это нонсенс».

По информации СМИ, гигантские беспозвоночные приплыли к берегам Антальи из Красного моря и не будут оставаться на одном месте. Через несколько дней по законам природы они должны мигрировать дальше. Так что туристы могут не волноваться – летом гигантских морских обитателей на курорте уже не встретить, по крайней мере, в таком количестве.

В последние 2 дня в Анталье установилась жаркая погода, неудивительно, что некоторые отдыхающие открывают купальный сезон. По данным Гисметео, сегодня было +27 градусов, завтра ожидается +25, солнечно, температура воды в море +20.