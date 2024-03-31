Россиянин описал поездку на Бали фразой «ничего не понял, но интересно»

Российский турист побывал на Бали и рассказал о своем досуге на индонезийском острове. Впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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По словам путешественника по имени Николай, во время поездки он познакомился с девушкой и сходил с ней на религиозное представление.

«Если честно, ничего не понял, но интересно. Человек в образе дракона бегает по раскаленным углям, что-то кричат по-балийски, многие зрители вскакивают с мест и тоже выкрикивают слова и поднимают вверх руки», — такими словами описал он свой опыт.

Автор отзыва также отметил, что цены на Бали сильно колеблются в зависимости от магазина и района, пояснив, что, к примеру, в Убуде и Семиньяке кокос можно купить за 30 тысяч индонезийских рупий (около 174 рублей), а рыбу, наоборот, — за меньшие деньги.

«Сравнивая Бали с Сочи, могу сказать, что питание и проживание здесь дешевле, но билеты сюда дорогие. Если их покупать заранее и следить за динамикой цен, то в оба конца можно съездить за 70 тысяч рублей», — добавил турист.

Ранее россиянка побывала на нескольких свиданиях на Бали и описала мужчин на индонезийском острове фразой «ничего не нужно, кроме секса». Она пожаловалась, что во время одной встречи мужчина захотел потрогать ее грудь и прямо попросил об этом.