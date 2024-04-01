Можно ли выехать из России со смазанной подписью в паспорте

С размазанной подписью в паспорте все равно можно выехать из России, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на МВД. По его данным, расплывшиеся чернила не являются порчей документа.

В ведомстве пояснили, что за подпись можно не переживать, если у владельца документа есть биометрический паспорт, потому что там цифровая подпись, и она считывается с камер на границе. А если паспорт обычный, то для идентификации личности используются ФИО, отдел и дата выдачи документа.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии. По словам Григоренко, сервис в тестовом режиме заработает во второй половине этого года. Гости смогут подтверждать свою личность через Единую биометрическую систему.

С начала 2022 года более пяти тысяч россиян стали резидентами Аргентины, причем 2023-й стал рекордным по этому показателю. Таким образом, россияне поставили рекорд по числу резидентских разрешений в этой стране.