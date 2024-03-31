Россия возобновила прямое авиасообщение с Иорданией

В столичном аэропорту Домодедово возобновили рейсы в Иорданию. Об этом сообщила пресс-служба московского аэропорта.

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Рейсы в Иорданию собираются осуществлять один раз в неделю на воздушном судне Airbus А-320. Аэропорт Домодедово уже обслужил первый рейс авиакомпании Jordan Aviation, выполненный по маршруту Амман — Москва.

Ранее сообщалось, что иорданская Royal Jordanian собирается возобновить прямые перелеты из Акабы в Москву. Компания намеревалась сделать это в начале апреля, при этом уточнялось, что старт могут сдвинуть на пару недель. Возврат прямого авиасообщения значительно простимулирует спрос, заявлял представитель управления по туризму арабской страны Мажда Абу-Аркуб.

В Иордании надеются, что восстановление интереса россиян к этому направлению произойдет довольно оперативно, говорил Абу-Аркуб. Планируется, что они станут чаще выбирать для отдыха Красное и Мертвое моря.

До возобновления прямых рейсов в страну было проще всего добраться рейсами Jazeera Airways. Они следовали из Москвы в Амман, при этом подразумевалась стыковка в Кувейте.