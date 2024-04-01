Россияне стали меньше летать в Турцию, но общее число загранпоездок растет

По данным ведущих российских компаний, занятых в сфере бронирования зарубежных туров, в первом квартале 2024 года общий спрос на отдых за границей вырос на 10–20% относительно того же периода прошлого года. При этом число поездок в некогда популярную Турцию сократилось на 7%. Об этом рассказал «Коммерсант».

Статистические данные туроператоров показывают, что теперь наши соотечественники предпочитают больше отдыхать на Шри-Ланке, на Кубе и в Таиланде, хотя дальнейший спрос на эти направления будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Эксперты отрасли уверены, что общий рост спроса на отдых «у дальних берегов» вызван заметным повышением доступности авиаперевозок и стабилизацией рубля, хотя резкое расширение географии путешествий россиян по-прежнему затруднено наличием санкций, наложенных на РФ Западом.

По мнению некоторых туроператоров, на возможность зарубежного отдыха влияет и ограниченная платежеспособность россиян, поскольку цены на данные направления продолжают расти. Так, по информации «Слетать.ру», средняя сумма, выложенная нашими туристами при бронировании путешествий в Египет, за первый квартал текущего года выросла на 17%, что составило 154,3 тысячи рублей, в Эмираты — на 17,5%, (209,2 тысячи рублей), поездка в Таиланд подорожала до 236,7 тысячи, показав рост на 10%.