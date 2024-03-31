Египет намерен в 2024 году открыть Большой музей Гизы

Большой Египетский музей Гизы должен открыть свои двери для посетителей уже в текущем году. Такое заявление в общении с РИА Новости сделал Амр Элькади, глава Управления по туризму Египта.

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"Работа над Большим Египетским музеем почти завершена. Мы хотим организовать торжественное открытие музея, которое планируют посетить многие международные гости и главы государств. Остается единственная трудность - согласовать подходящую для каждого дату. Надеюсь, что в этом году мы сможем его открыть", - отметил чиновник.

Ранее Элькади сообщил, что Египет намерен нарастить годовое количество российских туристов до отметки в 2,5 миллиона человек.