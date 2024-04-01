На египетских курортах устанавливают защитные сетки от акул

Глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади заявил РИА Новости, что на курортах страны установили защитные сетки от акул.

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По его словам, в настоящее время ведутся дискуссии со специалистами по охране окружающей среды, так как такие сетки вредят популяциям разных рыб.

«Мы устанавливаем такие сети только на пляжах при отелях, но не в открытой воде, так как это влияет на окружающую среду», — чиновник.

Элькади отметил, что руководство страны пытается информировать туристов о правилах нахождения в море.

Он также напомнил, что обычно акула намеренно не охотится на человека.

В прошлом году акулу длиной около полутора метров случайно поймали отдыхающие в Триозерье в Приморье. После появления видео с акулой в социальных сетях многие приморцы возмутились поведением туристов, которые несколько минут фотографировали хищника и делали с акулой селфи.