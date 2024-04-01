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Глава ETA Элькади: на курортах Египта установлены защитные сетки от акул

Глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади заявил РИА Новости, что на курортах страны установили защитные сетки от акул.

На египетских курортах устанавливают защитные сетки от акул
© Газета.Ru

По его словам, в настоящее время ведутся дискуссии со специалистами по охране окружающей среды, так как такие сетки вредят популяциям разных рыб.

«Мы устанавливаем такие сети только на пляжах при отелях, но не в открытой воде, так как это влияет на окружающую среду», — чиновник.

Элькади отметил, что руководство страны пытается информировать туристов о правилах нахождения в море.

Он также напомнил, что обычно акула намеренно не охотится на человека.

В прошлом году акулу длиной около полутора метров случайно поймали отдыхающие в Триозерье в Приморье. После появления видео с акулой в социальных сетях многие приморцы возмутились поведением туристов, которые несколько минут фотографировали хищника и делали с акулой селфи.

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