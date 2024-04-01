Египет планирует запустить прямые дополнительные рейсы в Новосибирск

Глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади проинформировал о планах расширить географию контактов с российскими регионами.

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По данным РИА Новости, власти Египта ведут переговоры сразу с 3 российскими субъектами: Татарстаном, Свердловской областью и Новосибирской областью.

«Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится. Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны», — заключил Амр Элькади.

Параллельно идет общение с российскими и турецкими авиакомпаниями по активизации туристического трафика из РФ.

«Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год», — спрогнозировал ситуацию глава управления по туризму Египта.

Ранее стало известно, что в капсулах для сна на вокзале отдохнули более 1 000 человек в Новосибирске, услуга популярна у путешественников.