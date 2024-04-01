С 1 апреля Болгария и Румыния начнут выдавать россиянам визы. Что изменится для туристов

C 1 апреля 2024 года две европейские страны - Болгария и Румыния - начнут выдавать шенгенские визы россиянам. Во времена санкций новость может прозвучать как первоапрельская шутка. На самом деле изменения связаны с тем, что с 31 марта 2024 года обе эти страны частично присоединяются к шенгенской зоне. То есть уже с 1 апреля и Болгария, и Румыния начнут выдавать вместо национальных виз единые шенгенские визы. Что это значит для российских туристов?

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Во-первых, оформление шенгенской визы потребует больше документов и времени по сравнению с национальной визой, к тому же придется сдавать биометрию. Во-вторых, пребывание в этих двух странах будет учитываться как дни, проведенные в шенгенской зоне. Как правило, турист может находиться на территории шенгенской зоны максимум 90 дней в течение 180 дней.

Ожидается, что консульские службы Болгарии и Румынии начнут принимать документы на шенгенские визы в России уже с понедельника. Впрочем, "радость" туристов может смениться недоумением.

"Официально Болгария и Румыния с 1 апреля начинают выдавать шенгенские визы. Однако в каких консульствах на территории РФ - непонятно", - говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Также на данный момент, по словам Майи Ломидзе, непонятен и порядок выдачи виз: будет ли возможность получать многократные визы, сколько времени будут рассматриваться документы и т.д.

С 22 марта визовые центры Болгарии приостановили прием документов на краткосрочные визы типа С вплоть до 1 апреля. С июля 2023 года по техническим причинам региональные визовые центры Болгарии не принимают заявления с оплатой консульского сбора (80 евро).

Визовых центров Румынии в России нет. Работают консульства в Москве, Санкт-Петербурге. Прежде действовало консульство в Ростове-на-Дону, но соглашение о его открытии было денонсировано в конце 2023 года.

Доцент Высшей школы управления РУДН Ольга Зевеке также не видит оснований для роста турпотока из России в Болгарию и Румынию в связи с частичным вступлением этих стран в шенген. По ее словам, эта новость если и будет плюсом, то для очень узкой аудитории - для тех, у кого и раньше была возможность получить шенгенскую визу.

"Любой шенген выдается на определенных правилах - должна быть путевка с забронированными отелями, билетами и т.д. Если туроператоры не подключатся, а они, скорее всего, не подключатся, то турпоток так и останется минимальным", - заключила Ольга Зевеке.

Напомним, шенгенское пространство сегодня включает 27 государств, 23 из которых входят в Евросоюз. Еще четыре - это Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.