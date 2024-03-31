Румыния начала выдавать шенгенские визы россиянам

Румыния с 31 марта начинает оформлять россиянам шенгенские визы. Заявление можно подать во всех консульствах страны на территории России - в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Как пояснили в беседе с ТАСС сотрудники румынского посольства, единые визы, выданные после 31 марта, позволят въезжать гражданам России в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

В то же время туристам стоить помнить, что воспользоваться визами, выданными до 31 марта 2024, можно в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию, а также на основании положений, изложенных в решении ЕС № 565/2014.

«Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», - разъяснили агентству в посольстве Румынии.

Кроме того, при планировании поездок следует учесть: если обладатели краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, собираются въехать в одну из стран Шенгенской зоны, они должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения.