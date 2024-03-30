Около 500 российских туристов не смогли вовремя вылететь из Египта

Около 500 российских туристов не смогли вылететь вечером 29 марта из Шарм-эль-Шейха в Москву из-за задержки рейса компании Southwind Airlines. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.

По информации ведомства, причиной задержки рейса стало ограничение ЕС на перелеты Southwind Airlines над территорией одного из государств. При этом в сообщении уточнили, что россияне находились в Египте, приобретя тур у PEGAS Touristik и Coral Travel .

В Минэкономразвития РФ сообщили, что туристы при возникновении аналогичных ситуаций могут обратиться за помощью на горячую линию Росавиации +7 (499) 231-50-09 и в ассоциацию "Турпомощь" 8 (499) 678-12-03.

Между тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что на следующей неделе полеты из России в Египет вместо Southwind Airlines будет выполнять Azur Air.

По информации ассоциации, первые рейсы из Москвы в Египет авиакомпания уже провела 30 марта. Туристы, которые летят из Египта в РФ рейсами Southwind также могут выбрать услуги Azur Air.

Гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная рассказала пресс-службе АТОР, что расписание полетов в Египет будет изменено позже. Она при этом уточнила, что Azur Air выполняет рейсы из Внуково, а не из Шереметьево, как это делала Southwind.

Ранее Tez Tour вынужденно прекратила вылет чартерных рейсов в Египет с 26 ноября по причине обострения конфликта на Ближнем Востоке и аннуляции туров. В авиакомпании сообщили, что возместят средства за все несостоявшиеся туры вместе с авиаперелетом тем, чей вылет запланирован был с 26 ноября и далее. При этом Tez Tour сохраняет туры в Египет с возможностью полета регулярными рейсами или с наземным обслуживанием.

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