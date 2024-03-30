Полеты в Египет вместо Southwind будет выполнять Azur Air

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Первые рейсы уже вылетели из аэропорта Внуково сегодня, 30 марта», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что пришлось задействовать два самолёта из-за разной вместительности бортов: у Southwind в Москву летали Boeing 777, а Azur Air вылетел на Boeing 757 и 767.

Накануне ЕС ввёл запрет на полёты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind. По версии европейских чиновников, компания связана с Россией.