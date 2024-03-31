Каждый третий турист не прочь слетать в Турцию бизнес-классом

Лишь 4% участников опроса в тг-канале «Крыша ТурДома» по теме: «Готовы ли вы платить за перелет бизнес-классом на отдых в Турцию?» уверенно ответили «Да, могу себе позволить». Однако еще 24% не прочь выбрать подобный сервис, но при условии, что доплата за него будет не слишком высокой.

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С учетом того что 10% аудитории выбрали вариант «Хочу посмотреть, как ответили другие», то доля тех, кто проголосовал за бизнес-класс, – почти треть. Но ключевой вопрос – конечно, цена.

Некоторые принявшие участие в опросе с ностальгией вспоминают времена, когда летала авиакомпания «Трансаэро» (ушла с рынка в 2015 году. – Ред.).

«Путешествовали бизнесом, как короли. Всего плюс 100 долларов к стоимости эконома получалось…», «Ждала, что кто-то вспомнит про “Трансаэро”. Да, было время…», «Доплата, если покупать турпакет, начиналась от 200 долларов, а ближе к вылету сильно снижалась. В итоге как-то раз летели в Турцию на Boeing 747, доплатив всего 25 долларов», – пишут в комментариях.

Сейчас бизнес-класс на маршрутах из Москвы в Турцию предлагают в основном «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Мы проверили, как отличается стоимость бизнеса и эконома на рейсе нацперевозчика отправлением из российской столицы в Анталью 8 июня туда, 15-го – обратно. Перелет бизнесом вчетверо дороже, даже с учетом того, что в экономе нужно доплачивать за багаж.

В комментариях отмечают, что перелет с повышенным комфортом становится привилегией туристов, отправляющихся на отдых в одиночку:

«Если бы одна, выбрала бы бизнес. Семьей – очень дорого». А 30% считают бизнес-класс излишеством: «Цены и так зверские, чтобы еще за комфорт переплачивать», «На такие не столь дальние направления, как Турция, вполне удобно летать и экономом».

Ранее мы писали о том, что предстоящим летом туроператоры предложат больше туров в Турцию с перелетом бизнес-классом, чтобы удовлетворить запросы туристов, отправляющихся на отдых в дорогие люксовые отели.