Ошибка в загранпаспорте обошлась россиянке в 150 тыс. рублей

Когда получаешь новый паспорт — российский или заграничный, то ожидаешь, что в нём всё будет по высшему разряду и проверено по сто раз. Однако даже в такие моменты лучше просмотреть всё самому, чтобы удостовериться. Потому что россиянка понадеялась на могучую государственную машину и влетела на деньги.

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Что случилось в Екатеринбурге

Местная жительница вместе с 8-летней дочерью решила порадовать себя и отправиться на отдых в Турцию, пишет e1.ru. Женщина долго копила, чтобы купить тур за 145 000 рублей. Эту поездку и мама, и дочь ждали с нетерпением, потому что она была первой для них обеих. Однако в аэропорту всё пошло не по плану.

Семью не допустили на рейс, потому что в загранпаспорте у девочки при выдаче документа ошиблись и пропечатали не ту цифру в конце. Причём сверху номер был верным, а снизу — с ошибкой. Паспорт получили всего за неделю до поездки, и никому не пришло в голову, что верхний и нижний номер могут отличаться.

В итоге у девочки изъяли неверный документ, а маме сказали, чтобы подошла за новым паспортом в любое время и без записи. Пошлину тоже платить не придётся. Вот только отдых у семьи уже прогорел — в тур они не успевают.

Что сказали в МВД

По словам руководителя пресс-службы Свердловского главка МВД Валерия Горелых, в ГУ МВД и в подразделении по вопросам миграции уже о ситуации знают. Там проводят служебную проверку, чтобы по её результатам сделать выводы и назначить соответствующее наказание.

Ранее «Секрет» рассказывал, что делать, если МВД никак не выдаёт новый паспорт и переносит сроки. Узнать об этом можно здесь.