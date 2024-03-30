В Египте туристов из РФ оставили в пыльном зале аэропорта из-за задержки

Российский турист, который застрял на 15 часов в аэропорту Хургады, подает жалобу на египетскую авиакомпанию AlMasria Universal Airlines из-за ужасных условий ожидания задержанного рейса, сообщает SHOT. По данным канала, мужчина требует компенсацию за то, что пассажиров оставили в пыльном аэропорту, не предложив отель, а также практически не кормили горячей едой все время ожидания.

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Как рассказал каналу Владислав, он возвращался домой из отпуска с женой и двумя детьми, семья должна была вылететь из Хургады в Москву 28 марта, но рейс отложили из-за поломки бортового компьютера. Сначала около 180 туристов провели на борту воздушного судна более двух часов, после чего, по словам мужчины, их провели в здание старого аэровокзала, где велись ремонтные работы. Мужчина рассказал, что все было в строительной пыли, приходилось протирать кресла, а за территорию, где стояли киоски с кафе и едой, никого не пускали.

По словам россиянина, спустя четыре часа после сорванного полета им предложили воду и булочки с сыром и колбасой, которые практически никто не ел, а горячую еду принесли однократно и лишь спустя 12 часов. В беседе с каналом, Владислав сообщил, что туалет за все время ожидания никто не убирал: там успели накурить, поэтому в зале аэровокзала стоял неприятный запах. Как пишет канала, если жалоба не сработает, Владислав обратится в суд для того, чтобы добиться компенсации.

Ранее Telegram-канал Kras Mash сообщил, что турист из Красноярска впал в кому во время задержки вылета самолета из Таиланда из-за отказа системы подачи кислорода на рейсе «Аэрофлота». Тайские врачи выставили супруге пострадавшего счет на 3 млн рублей и пригрозили отключить его от аппарата жизнедеятельности без быстрой оплаты.