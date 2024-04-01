Туристка из России назвала отдых в Болгарии "раем дикарей и неформалов"

Некоторые россияне продолжают выбирать Болгарию в качестве места для того, чтобы провести свой отпуск. Одна из туристок из РФ заявила, что некоторые уголки этой европейской страны являются «раем для дикарей и неформалов», сообщает «Лента.ру».

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По ее мнению, туристическая Болгария и все, что называется Золотые Пески и рядом с ними, «ужасны».

«Лучше съездить на побережье в Созополь, там очень красиво, в свое время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей», — сказала путешественница.

Она также обратила внимание на болгарское село Синеморец, которое находится неподалеку от Турции. Женщина считает, что отели, расположенные в этом населенном пункте «все портят».

«Если жить не со стороны отелей, а со стороны заповедника, там безумно красивые пляжи, рядом река, впадающая в море. Это рай для тех, кто любит природу», — продолжила туристка.

Она также отметила болгарский город Ахтопол. Путешественница назвала его «очень милым» и «очень уютным». В этом городе есть скалы и маленькие пляжи.

«Он чем-то напоминает Крым. Но это отдых для местных, для тех, кто говорит по-болгарски и кто не любит пятизвездочные отели», — добавила туристка.

До этого сообщалось, что с 31 марта 2024 года Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону. На первой стадии интеграции в этих странах будет упразднен погранконтроль на воздушных и морских границах. На суше паспортный контроль для путешественников пока сохраняется. После 31 марта консульские учреждения республик в РФ начнут оформлять шенгенские визы для россиян.

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой.