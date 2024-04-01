Глава «Австрийских авиалиний» не смогла вылететь в отпуск на Мальдивы из-за забастовки в авиакомпании

Руководитель авиакомпании «Австрийские авиалинии» Аннет Манн осталась без запланированного отпуска на Мальдивах. В четверг, 28 марта, она собиралась отправиться на отдых рейсом своей авиакомпании, однако его отменили из-за 36-часовой забастовки, объявленной профсоюзом перевозчика. Об этом сообщает австрийское издание oe24.at.

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Из-за стачки уже не состоялось около 400 вылетов, примерно 50 тыс. пассажиров авиакомпании придется перебронировать рейсы или возвращать деньги за билеты.

Руководство «Австрийских авиалиний» ведет переговоры с профсоюзом, который требует повысить зарплаты сотрудникам. Если договоренность не будет достигнута, забастовка может затянуться.

Бортпроводники и пилоты настаивают на увеличении им выплат на 40%. Руководство авиакомпании готово прибавить только 18%, однако сотрудники считают, что такая надбавка лишь едва компенсирует рост стоимости жизни из-за инфляции. Директор правления аэропорта Вены Гюнтер Офнер назвал позицию персонала и профсоюза безответственной по отношению к налогоплательщикам и ставящей под угрозу всю экономику «Австрийских авиалиний». По его словам, перевозчик едва оправился от кризиса, связанного с ограничениями полетов в период пандемии COVID-19. Авиакомпанию спасла от краха многомиллионная помощь от государства. Чтобы увеличить зарплаты на 40%, нужно одновременно сокращать штат, часть людей придется уволить. Кроме того, выполнение требований бастующих приведет к росту цен на билеты, что, в свою очередь, ляжет бременем на пассажиров.

«Австрийские авиалинии» – дочернее подразделение Lusthansa. Пилотов возмущает тот факт, что в материнской компании зарплаты их коллег почти вдвое выше, чем у них.