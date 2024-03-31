Пара туристов на Пхукете не расплатилась в ресторане

Скандальный сюжет обсуждают в соцсетях, связанных с Таиландом. Парень с девушкой поужинали в ресторане на Пхукете, а получив счет, решили по нему не платить. Устроив скандал, что якобы они отдали деньги, иностранцы покинули заведение. Однако после обнародования компрометирующего видео с камеры наблюдения ситуация изменилась, и молодой человек признался в обмане.

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Инцидент произошел вечером 27 марта в ресторане грузинской кухни Georgia, расположенном в курортном районе Патонг Бич. В опубликованном ролике видно, что молодой человек внимательно рассматривает принесенный ему счет. Достав несколько купюр, он хотел одну из них положить в чекбук, но затем, посоветовавшись со своей девушкой, передумал и вернул все деньги в карман. На замечание официантки, что она не получила оплаты за заказ, тот сказал, что деньги он оставил рядом с чеком, и, дескать, отстаньте.

Затем видеоотчет о развитии событий представило на своей странице в соцсетях издание Phuket Times. Узнав из пабликов, что все его неблаговидные манипуляции были зафиксированы, и осознав, что полиции не составит труда его найти, обманщик вновь появился в ресторане для оплаты счета. На этот раз он признался на камеру, что сожалеет о поступке, и попросил прощения. Причину своего поведения объяснил помутнением рассудка. Покаяние на русском языке позволило СМИ предположить, что это были россияне.

После публикаций видео последовал шквал разгневанных комментариев в пабликах. От «найти и сурово наказать» до «аннулировать визу и навсегда запретить въезд в Таиланд». Кто-то предположил, что, судя по уверенным действиям, эти горе-туристы могли проделывать подобное и в других местах. А недостачу в таких случаях покрывали официанты из своей зарплаты.