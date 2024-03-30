АТОР заявила об отмене полетной программы авиакомпании Southwind из Калининграда в Анталью

Полетная программа для авиакомпании Southwind Airlines в Анталью из Калининграда отменена из-за запрета на пролет через страны Европы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

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"В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полетная программа в Анталью из Калининграда", - говорится в сообщении.

В Pegas Touristik ассоциации сообщили, что туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат средств либо перелет через Москву или Санкт-Петербург.

Чартерные рейсы в турецкую Анталью из Калининградского аэропорта Храброво планировалось начать 20 апреля 2024 года. Также в дирекции авиаузла сообщили о планах с мая впервые включить в летнее расписание полеты из Калининграда в Стамбул (Турция).

После перерыва, длившегося с февраля 2022 года, с 7 апреля авиакомпания Almasria Universal Airlines совместно с туроператором Coral Travel планировали возобновить чартерные рейсы из Калининграда в Египет на курорт Шарм-эш-Шейх. Традиционно продолжаются прямые рейсы из Калининграда в Минск.

Информацию АТОР об отмене авиакомпанией Southwind полетов в Анталью из Калининграда из-за запрета на пролет над ЕС и перспективах выполнения других зарубежных чартерных рейсов из региона в дирекции калининградского аэропорта комментировать не стали